Украина в ближайшее время получит оборонительное оружие от США - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время Украина получит долгожданное оборонительное оружие от США. Об этом он сказал во время подписания закона о реинтеграции Донбасса, которое транслировалось на его странице в Facebook, передает УНН.
"Отдельно попрошу доложить Степана Полторака об итогах своего визита в США. Есть у нас положительные новости по поводу получения наконец в ближайшее время долгожданного оборонительного оружия. И есть определенные положительные результаты по модернизированных наших ВСУ", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.