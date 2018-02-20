Украина в ближайшее время получит оборонительное оружие от США - Президент

"Отдельно попрошу доложить Степана Полторака об итогах своего визита в США. Есть у нас положительные новости по поводу получения наконец в ближайшее время долгожданного оборонительного оружия. И есть определенные положительные результаты по модернизированных наших ВСУ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.