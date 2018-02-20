Україна найближчим часом отримає оборонну зброю від США – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом Україна отримає довгоочікувану оборонну зброю від США. Про це він сказав під час підписання закону про реінтеграцію Донбасу, підписання якого транслювалося на його сторінці у Facebook, передає УНН.
“Окремо попрошу доповісти Степана Полторака про підсумки свого візиту до США. Є в нас позитивні новини щодо найближчим часом отримання нарешті довгоочікуваної оборонної зброї. І є певні позитивні результати щодо модернізованих наших ЗСУ”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, 20 лютого Президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.