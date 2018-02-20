Україна найближчим часом отримає оборонну зброю від США – Президент

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом Україна отримає довгоочікувану оборонну зброю від США. Про це він сказав під час підписання закону про реінтеграцію Донбасу, підписання якого транслювалося на його сторінці у Facebook, передає УНН.