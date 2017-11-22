Украина в следующем году направит в Интерпол еще двух полицейских

"Украина - в десятке лидеров по качеству и интенсивности сотрудничества с МОУП-Интерпол: за 3 года количество запросов к базам данных выросла почти в 370 раз и на сегодня составила 34,7 млн. Каждую секунду Интерпол обрабатывает 3 украинских запроса! Это только начало интеграции - у нас большие совместные планы. В 2018 году для работы в Интерпол направим еще двух полицейских", - сказал А.Аваков.

Также, как отмечается, в ходе встречи стороны определили основные векторы взаимодействия, в частности в сфере кибер- и наркопреступности, доступа Украины к телекоммуникационной системе I/24-7 по технологии FIND и недопущения злоупотреблений Россией инструментами Интерпола.

Как сообщал УНН, компания по киберпреступности передала Интерпола сведения о вирусе BadRabbit.