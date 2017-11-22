Украина в следующем году направит в Интерпол еще двух полицейских

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6117 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7347 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84842 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77364 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90389 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120784 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115784 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146126 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина в следующем году направит в Интерпол еще двух полицейских

Украина в следующем году направит в Интерпол еще двух полицейских

Киев  •  УНН

 • 14364 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Украины в 2018 году направит в Международную организацию уголовной полиции еще двух полицейских. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время встречи с генсекретарем Интерпола Юргеном Штоком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

"Украина - в десятке лидеров по качеству и интенсивности сотрудничества с МОУП-Интерпол: за 3 года количество запросов к базам данных выросла почти в 370 раз и на сегодня составила 34,7 млн. Каждую секунду Интерпол обрабатывает 3 украинских запроса! Это только начало интеграции - у нас большие совместные планы. В 2018 году для работы в Интерпол направим еще двух полицейских", - сказал А.Аваков.

Также, как отмечается, в ходе встречи стороны определили основные векторы взаимодействия, в частности в сфере кибер- и наркопреступности, доступа Украины к телекоммуникационной системе I/24-7 по технологии FIND и недопущения злоупотреблений Россией инструментами Интерпола.

Как сообщал УНН, компания по киберпреступности передала Интерпола сведения о вирусе BadRabbit.

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