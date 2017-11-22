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Україна наступного року направить в Інтерпол ще двох поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ України у 2018 році направить в Міжнародну організацію кримінальної поліції ще двох поліцейських. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков під час зустрічі з генсекретарем Інтерполу Юргеном Штоком, передає УНН з посиланням на прес-службу українського відомства.

“Україна — в десятці лідерів за якістю і інтенсивності співробітництва з МОКП-Інтерпол: за 3 роки кількість запитів до баз даних зросла майже в 370 разів і на сьогодні склала 34,7 млн. Кожну секунду Інтерпол обробляє 3 українських запити! Це тільки початок інтеграції — у нас великі спільні плани. У 2018 році для роботи в Інтерпол направимо ще двох поліцейських”, — сказав А.Аваков.

Також, як зазначається, під час зустрічі сторони визначили основні вектори взаємодії, зокрема в сфері кібер- і наркозлочинності, доступу України до телекомунікаційної системі I/24-7 за технологією FIND і недопущення зловживань Росією інструментами Інтерполу.

Як повідомляв УНН, компанія з кіберзлочинності передала Інтерполу відомості про вірус BadRabbit.

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