Україна наступного року направить в Інтерпол ще двох поліцейських

“Україна — в десятці лідерів за якістю і інтенсивності співробітництва з МОКП-Інтерпол: за 3 роки кількість запитів до баз даних зросла майже в 370 разів і на сьогодні склала 34,7 млн. Кожну секунду Інтерпол обробляє 3 українських запити! Це тільки початок інтеграції — у нас великі спільні плани. У 2018 році для роботи в Інтерпол направимо ще двох поліцейських”, — сказав А.Аваков.

Також, як зазначається, під час зустрічі сторони визначили основні вектори взаємодії, зокрема в сфері кібер- і наркозлочинності, доступу України до телекомунікаційної системі I/24-7 за технологією FIND і недопущення зловживань Росією інструментами Інтерполу.

Як повідомляв УНН, компанія з кіберзлочинності передала Інтерполу відомості про вірус BadRabbit.