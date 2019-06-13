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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина нарастила товарооборот с Италией на 14%

Киев • УНН

 • 13368 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В прошлом году товарооборот между Украиной и Италией составил около 5 млрд долларов, что почти на 14% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу МЭРТ в Twitter.

Украина нарастила товарооборот с Италией на 14%

Сообщается, что первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив провел встречу с вице-премьер-министром Италии Луиджи Ди Майо.

"Италия - стратегически важный торговый партнер для Украины. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 4,47 млрд долларов США и вырос почти на 14% по сравнению с 2017-м", - говорится в сообщении.

Напомним, товарооборот между Молдовой и Украиной в этом году сократился на 20%.

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