Украина нарастила товарооборот с Италией на 14%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В прошлом году товарооборот между Украиной и Италией составил около 5 млрд долларов, что почти на 14% больше по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу МЭРТ в Twitter.
Сообщается, что первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив провел встречу с вице-премьер-министром Италии Луиджи Ди Майо.
"Италия - стратегически важный торговый партнер для Украины. В прошлом году товарооборот между нашими странами составил 4,47 млрд долларов США и вырос почти на 14% по сравнению с 2017-м", - говорится в сообщении.
Напомним, товарооборот между Молдовой и Украиной в этом году сократился на 20%.