Україна наростила товарообіг з Італією на 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Минулого року товарообіг між Україною та Італією становив близько 5 млрд доларів, що майже на 14% більше порівняно з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку МЕРТ у Twitter.
Повідомляється, що перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів провів зустріч з віце-прем’єр-міністром Італії Луїджі Ді Майо.
"Італія – стратегічно важливий торговельний партнер для України. Торік, товарообіг між нашими країнами склав 4,47 млрд доларів США та зріс майже на 14% порівняно з 2017-м", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, товарообіг між Молдовою і Україною в цьому році скоротився на 20%.