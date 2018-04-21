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Украина нарастила экспорт какао почти на 44%

Киев • УНН

 • 10438 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В первые два месяца года Украина увеличила экспорт какао и продуктов из него на 43,7%, а импорт - на 51,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Украина нарастила экспорт какао почти на 44%

В частности, согласно данным Госстатистики, в январе-феврале 2018 года Украина экспортировала какао и продуктов из него на 33 млн 588,2 тысячи долларов, что на 43,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

При этом импорт за этот период вырос на 51,3% до 49 млн 724,8 тысяч долларов по сравнению с январем-февралем 2017 года.

Напомним, за январь — ноябрь 2017 года Украина экспортировала шоколада на 137 млн 783,2 тыс. долларов, в том числе в страны ЕС — на 30 млн 205,3 тыс. долларов.

Украинские Национальные Новости

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