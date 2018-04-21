Україна наростила експорт какао на майже 44%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У перші два місяці року Україна збільшила експорт какао та продуктів з нього на 43,7%, а імпорт - на 51,3%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, відповідно до даних Держстатистики, у січні-лютому 2018 року Україна експортувала какао та продуктів з нього на 33 млн 588,2 тисяч доларів, що на 43,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
При цьому імпорт за цей період зріс на 51,3% до 49 млн 724,8 тисяч доларів, порівняно із січнем-лютим 2017 року.
Нагадаємо, за січень - листопад 2017 року Україна експортувала шоколаду на 137 млн 783,2 тис. доларів, в тому числі до країн ЄС – на 30 млн 205,3 тис. доларів.