Украина нарастила количество прививок от COVID-19 за сутки на четверть

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 5,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 11,8 миллиона прививок. Из них за последние сутки - почти 145 тысяч, прирост почти на 25% по сравнению с предыдущим днем, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.