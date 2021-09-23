Украина нарастила количество прививок от COVID-19 за сутки на четверть

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 18029 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 130635 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 147212 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121896 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119228 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 153626 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124409 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167638 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143494 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179800 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 60033 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 40130 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 23635 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 30068 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 43009 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 147214 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 153627 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 313574 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 280347 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 264973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 130639 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 126203 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167639 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123114 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123015 просмотра
Актуальное
Украина нарастила количество прививок от COVID-19 за сутки на четверть

Украина нарастила количество прививок от COVID-19 за сутки на четверть

Киев  •  УНН

 • 20507 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 5,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 11,8 миллиона прививок. Из них за последние сутки - почти 145 тысяч, прирост почти на 25% по сравнению с предыдущим днем, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"144 768 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 22 сентября 2021 года. Одну дозу получили 91 615 человек, полностью иммунизированы - 53 153 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали: 953 мобильные бригады, 2993 пункты прививки; 344 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 527 042 человека, из них получили одну дозу - 6 527 040 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 826 357 прививок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

По данным KSE, 20% взрослых украинцев, или каждый пятый взрослый, получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19, в Киеве - каждый третий взрослый. В остальных регионах менее каждого десятого вакцинировано полностью. Сейчас происходит уменьшение суточного количества прививок из-за завершения вакцинации второй дозой вакцины Moderna.

Однако, отмечают эксперты KSE, на сегодня страна наращивает темпы вакцинации первой дозой - за отчетную неделю это уже +22%. А уже со следующей недели они ожидают, что уровень вакцинации в Украине продолжит свой рост. При текущих темпах вакцинации имеющейся вакцины в Украине хватит до конца 2021 года.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы