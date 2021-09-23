Україна наростила кількість щеплень від COVID-19 за добу на чверть

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"144 768 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 22 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані - 53 153 людини", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 953 мобільні бригади, 2 993 пункти щеплення; 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень.

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Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

За даними KSE, 20% дорослих українців, або кожен п'ятий дорослий, отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19, у Києві – кожен третій дорослий. У решті регіонів щонайменше кожен десятий вакцинований повністю. Наразі відбувається зменшення добової кількості щеплень через закінчення щеплення другою дозою вакцини Moderna.

Однак, зауважують експерти KSE, наразі країна нарощує темпи вакцинації першою дозою – за звітний тиждень це вже +22%. А вже з наступного тижня вони очікують, що рівень вакцинації в Україні продовжить своє зростання. За поточних темпів вакцинації наявної вакцини в Україні вистачить до кінця 2021 року.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.