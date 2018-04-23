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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина нарастила экспорт обуви на 29%

Киев • УНН

 • 14884 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В феврале экспорт товаров легкой промышленности увеличился на 9,6%, наибольший рост наблюдается в экспорте обуви — на 29,2%, передает УНН со ссылкой на “Держзовнішінформ”.

Украина нарастила экспорт обуви на 29%

“Объем экспорта товаров легкой промышленности из Украины в феврале 2018 года по сравнению с январем увеличился на 9,6% и составил 95,6 млн долларов (в январе эта цифра равнялась 87,2 млн долларов)”, — говорится в сообщении.

По товарным группам, если сравнивать январь и февраль 2018 года, то наибольший рост наблюдается в экспорте обуви — на 29,2% (в стоимостном выражении: 13,3 млн долларов в январе 2018 года и 17,3 млн долларов в феврале). По другим товарным группам (одежда, нити и пряжа, мех и кожа, вещи для интерьера) значительных изменений не произошло.

По сравнению с февралем 2017 года объем экспорта увеличился на 23,1%. В феврале прошлого года товаров легкой промышленности из Украины было экспортировано на сумму 77,6 млн долларов.

Доля экспорта товаров легкой промышленности в общей структуре экспорта в январе 2018 года составила 2,5%.

Напомним, в феврале импорт товаров легкой промышленности увеличился на 5,6%. Больше всего вырос импорт вещей для интерьера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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