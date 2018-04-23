Україна наростила експорт взуття на 29%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У лютому експорт товарів легкої промисловості збільшився на 9,6%, найбільше зростання спостерігається у експорті взуття — на 29,2%, передає УНН з посиланням на “Держзовнішінформ”.
“Обсяг експорту товарів легкої промисловості з України у лютому 2018 року порівняно з січнем збільшився на 9,6% і становив 95,6 млн доларів (у січні ця цифра дорівнювала 87,2 млн доларів)”, — йдеться у повідомленні.
По товарних групах, якщо порівнювати січень і лютий 2018 року, то найбільше зростання спостерігається у експорті взуття — на 29,2%, (у вартісному вираженні: 13,3 млн доларів у січні 2018 року і 17,3 млн доларів у лютому). По інших товарних групах (одяг, нитки та пряжа, хутро та шкіра, речі для інтер’єру) значних змін не відбулося.
Порівняно з лютим 2017 року обсяг експорту збільшився на 23,1 %. У лютому минулого року товарів легкої промисловості з України було експортовано на суму 77,6 млн доларів.
Доля експорту товарів легкої промисловості у загальній структурі експорту у січні 2018 становила 2,5 %.
Нагадаємо, у лютому імпорт товарів легкої промисловості збільшився на 5,6%. Найбільше зріс імпорт речей для інтер’єру.