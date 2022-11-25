Украина направит странам Африки и Азии 125 тысяч тонн зерна для гуманитарных поставок

Детали

Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи — зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 000 метрических тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республика Кения, Федеративной Республики Нигерия.

Правительство также выделило ГСЧС 900 миллионов гривен для закупки и последующей поставки в страны Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 000 метрических тонн.

Напомним

Великобритания выделяет более 5 миллионов фунтов стерлингов на возглавляемую Украиной инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.