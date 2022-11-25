Британія виділяє понад 5 млн фунтів на українську ініціативу щодо доставки зерна до країн, яким загрожує голод

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«Велика Британія виділяє понад 5 млн фунтів на допомогу українській ініціативі, яка передбачає відправленням кораблів із зерном до Ефіопії, Судану та інших країн там де відчуваються проблеми з продовольчими продуктами», - сказав Клеверлі.

Також Клеверлі повідомив, що Британія буде надавати допомогу для відбудови об'єктів енергетичної інфраструктури, для міст та населених пунктів, які було звільнено від російської окупації.

«Окрім того, Велика Британія направить 35 додаткових транспортних одиниць, зокрема також карет медичної допомоги та кілька одиниць військової техніки», - зазначив Клеверлі.

Доповнення

Велика Британія виділила 5 млн фунтів стерлінгів для підтримки українського енергетичного сектору

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі обговорив механізм конфіскації заморожених російських активів для відновлення України.