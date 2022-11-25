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Шмигаль обговорив із главою МЗС Великої Британії конфіскацію заморожених російських активів

Шмигаль обговорив із главою МЗС Великої Британії конфіскацію заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 757809 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі обговорив механізм конфіскації заморожених російських активів для відновлення України. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Велика Британія залишається важливим союзником України. Вкотре переконався в цьому на зустрічі в Києві з Джеймсом Клеверлі. Обговорили механізми конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на відновлення України. Подякував за виділення 5 млн фунтів для підтримки українського енергетичного сектору", – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

25 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув з візитом в Україну, під час якого оголосив про виділення 5 мільйонів фунтів як додаткову допомогу Києву напередодні зими.

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