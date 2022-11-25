Шмигаль обговорив із главою МЗС Великої Британії конфіскацію заморожених російських активів

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"Велика Британія залишається важливим союзником України. Вкотре переконався в цьому на зустрічі в Києві з Джеймсом Клеверлі. Обговорили механізми конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на відновлення України. Подякував за виділення 5 млн фунтів для підтримки українського енергетичного сектору", – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

25 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув з візитом в Україну, під час якого оголосив про виділення 5 мільйонів фунтів як додаткову допомогу Києву напередодні зими.