Шмыгаль обсудил с главой МИД Великобритании конфискацию замороженных российских активов

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"Великобритания остается важным союзником Украины. В очередной раз убедился в этом на встрече в Киеве с Джеймсом Клеверли. Обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и их направление на восстановление Украины. Поблагодарил за выделение 5 млн фунтов для поддержки украинского энергетического сектора", – сообщил Шмыгаль.

Напомним

25 ноября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл с визитом в Украину, во время которого объявил о выделении 5 миллионов фунтов в качестве дополнительной помощи Киеву накануне зимы.