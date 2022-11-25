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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна направить країнам Африки та Азії 125 тисяч тонн зерна для гуманітарних поставок

Україна направить країнам Африки та Азії 125 тисяч тонн зерна для гуманітарних поставок

Київ • УНН

 • 1770102 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України постановив виділити щонайменше 125 тисяч тонн пшениці та кукурудзи для гуманітарних поставок до країн Африки та Азії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову на Урядовому порталі.

Деталі

Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій доручено забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги — зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 000 метричних тонн шляхом поставки до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія, Федеративної Республіки Нігерія.

Уряд також виділив ДСНС 900 мільйонів гривень для закупівлі та подальшого постачання до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 000 метричних тонн.

Нагадаємо

Велика Британія виділяє понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів на очолювану Україною ініціативу щодо доставки зерна до країн, яким загрожує голод.

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