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Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах РФ в Крыму

Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах РФ в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новое Время”.

“Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной Рады Украины по его обращению к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины в АР Крым и городе Севастополе”, — говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

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Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остеру.

“Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН”, — говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщили в Украинской миссии, другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

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