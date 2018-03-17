Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах РФ в Крыму

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новое Время”.