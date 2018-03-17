Україна направила офіційні звернення до ООН щодо незаконних виборів РФ у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна направила генсеку ООН, голові Радбезу і всім делегаціям країн-членів офіційні листи, в яких йдеться, що проведення РФ президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Новое Время”.
“Маю честь справжнім листом передати Резолюцію Верховної Ради України за її зверненням до міжнародного співтовариства у зв’язку з організацією незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України в АР Крим та місті Севастополі”, — йдеться у листі за підписом постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.
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Крім того, лист містить заяву МЗС України щодо рішення окупаційної адміністрації півострова провести незаконне голосування в Криму.
Послання адресовано генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, а також голові Ради Безпеки, постійному представникові Нідерландів при ООН Карелу ван Остеру.
“Буду вдячний вам за сприяння в поширенні цього листа і його додатків в якості документа Генеральної Асамблеї відповідно до підпункту (а) пункту 34 Порядку денного 72-ї сесії, а також в Раді Безпеки ООН”, — йдеться в листі за підписом постійного представника Україна при ООН Володимира Єльченка.
Як повідомили в українській місії, інший документ подібного змісту був також адресований делегаціям усіх країн-членів ООН.
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.