МИД Украины направил ноту РФ о допуске омбудсмена к политзаключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Украина направила срочную ноту России о допуске омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.
"Отправили срочную ноту РФ по обеспечению беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Л.Денисовой к украинским политзаключенным в РФ", - сообщила М.Беца.
В МИД требуют, прежде всего, предоставить доступ к тем удерживаемым, которые голодают и находятся в тяжелом состоянии - Олега Сенцова, Владимира Балуха и других.
Как сообщал УНН, в РФ отказали украинском МИДе в видеосвязи с О.Сенцовим.