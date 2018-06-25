МЗС України надіслало ноту РФ щодо допуску Омбудсмена до політв'язнів

“Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л.Денісової до українських політв’язнів в РФ”, — повідомила М.Беца.

У МЗС вимагають, перш за все, надати доступ до тих утримуваних, які голодують і перебувають у тяжкому стані — Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших.

Як повідомляв УНН, у РФ відмовили українському МЗС у відеозв’язку із О.Сенцовим.