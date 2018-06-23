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Украина на следующей неделе примет участие в конференции ОЗХО в Гааге

Украина на следующей неделе примет участие в конференции ОЗХО в Гааге

Киев  •  УНН

 • 10045 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. МИД Украины анонсировало участие делегации Украины в Специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая состоится в нидерландском городе Гаага 26-28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.

“26-28 июня 2018 года делегация Украины во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром примет участие в Специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (г. Гаага, Нидерланды)”, — говорится в сообщении.

Целью мероприятия является рассмотрение случаев применения химического оружия в Сирии, Ираке, Малайзии и Соединенном Королевстве и изобретение механизмов предотвращения такого применения в будущем.

Участие делегации в мероприятии соответствует позиции Украины о недопущении применения химического оружия и привлечении виновных в ее применении к ответственности, а также о деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целом.

Ожидается, что дискуссии на сессии будут продолжаться вокруг недавно обнародованного в Лондоне проекта решения конференции. Указанным документом предусматривается выразить осуждение фактов применения химического оружия как государствами, так и негосударственными субъектами, а также выразить поддержку профессиональной, беспристрастной и независимой деятельности Генерального директора и Технического секретариата ОЗХО.

Как отмечают в МИД, Украина последовательно отстаивает позицию о важности полного и необратимого химического разоружения под эффективным международным контролем и рассматривает Конвенцию о запрещении химического оружия как действенный инструмент в этой области.

Ранее в АП рассказали о подготовке Президента к саммиту ЕС и НАТО в июле.

Украинские Национальные Новости

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