Україна на наступному тижні візьме участь у конференції ОЗХЗ у Гаазі

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КИЇВ. 23 червня. УНН. МЗС України анонсувало участь делегації України у Спеціальній сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї, яка відбудеться у нідерландському місті Гаага 26-28 червня. Про це повідомила пресс-служба Міністерства закордонних справ, передає УНН.

“26-28 червня 2018 року делегація України на чолі з Заступником Міністра закордонних справ України Василем Боднарем візьме участь у Спеціальній сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (м. Гаага, Нідерланди)”, — йдеться у повідомленні.

Метою заходу є розгляд випадків застосування хімічної зброї в Сирії, Іраку, Малайзії і Сполученому Королівстві та винайдення механізмів запобігання такому застосуванню у майбутньому.

Участь делегації у заході відповідає позиції України про недопущення застосування хімічної зброї та притягнення винних у її застосуванні до відповідальності, а також щодо діяльності Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в цілому.

Очікується, що дискусії на сесії точитимуться навколо нещодавно оприлюдненого у Лондоні проекту рішення конференції. Зазначеним документом передбачається висловити засудження фактів застосування хімічної зброї як державами, так і недержавними субʼєктами, а також висловити підтримку професійній, неупередженій та незалежній діяльності Генерального директора та Технічного секретаріату ОЗХЗ.

Як зазначають у МЗС, Україна послідовно відстоює позицію щодо важливості повного і незворотного хімічного роззброєння під ефективним міжнародним контролем та розглядає Конвенцію про заборону хімічної зброї як дієвий інструмент у цій галузі.

Раніше в АП розповіли про підготовку Президента до саміту ЄС та НАТО у липні.

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