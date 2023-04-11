Украина может потерять преимущество над рф в войне дронов - The Guardian

Детали

Как пишет издание, операторы беспилотников на линии фронта говорят, что россия близка к тому, чтобы противостоять их самым популярным моделям – и теперь начинается гонка в поисках замены.

Отряды беспилотников помогают по всей линии фронта, в частности на Бахмутском направлении. Издание отмечает, что без них усилия Украины по удержанию воюющего города были бы гораздо более трудными, и даже невозможными.

Но беспокойство Украины, по словам трех передовых операторов дронов, которые находились в городе зимой, заключается в том, что россияне близки к противодействию самым популярным моделям, изготовляемым китайским производителем DJI.

"На самом деле, я считаю, что через три-четыре месяца DJI нельзя будет использовать", — сказал специалист по дронам. Как пишет издание, это означает, что сейчас идет борьба за замену, что спровоцировало бесчисленное количество украинских инициатив.

Операторам беспилотников, находящимся в передовых батальонах, поручают проводить разведку, следить за атаками противника или искать более важные цели, например артиллерийские орудия, в тылу врага.

"У вас есть всего пара минут, чтобы поймать и уничтожить их", — говорят военные. Дроны также помогают украинским военным корректировать прицеливание.

Дроны DJI были запрещены самой компанией для использования в военных целях в Украине и России почти год назад. Тогда DJI заявила, что "ненавидит любое использование их дронов для причинения вреда". Однако, несмотря на это, их покупают в больших количествах доноры из Европы и США и перевозят через границу.

Эти беспилотники оказались самыми эффективными для разведки на местном уровне и могут быть легко модифицированы, чтобы сбрасывать бомбы сверху. Но, дроны DJI постепенно становятся менее эффективными, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы уменьшают радиус их действия.

Напомним,

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