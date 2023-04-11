Україна може втратити перевагу над рф у війні дронів – The Guardian

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Як пише видання, оператори безпілотників на лінії фронту кажуть, що росія близька до того, щоб протистояти їхнім найпопулярнішим моделям – тож тепер починається гонка в пошуках заміни.

Загони безпілотників допомагають по всій ліній фронту, зокрема на Бахмутському напрямку. Видання зазначає, що без них зусилля України щодо утримання воюючого міста були б набагато важчими, і навіть неможливими.

Але занепокоєння України, за словами трьох передових операторів дронів, які знаходились у місті взимку, полягає в тому, що росіяни близькі до протидії найпопулярнішим моделям, що виготовляються китайським виробником DJI.

"Насправді, я вважаю, що через три-чотири місяці DJI не можна буде використовувати", — сказав фахівець з дронів. Як пише видання, це означає, що зараз триває боротьба за заміну, що спровокувало незліченну кількість українських ініціатив.

Операторам безпілотників, які перебувають у передових батальйонах, доручають проводити розвідку, стежити за атаками противника або шукати важливіші цілі, наприклад артилерійські знаряддя, в тилу ворога.

"У вас є всього пара хвилин, щоб зловити і знищити їх", — кажуть військові. Дрони також допомагають українським військовим коригувати прицілювання.

Дрони DJI були заборонені самою компанією для використання у військових цілях в Україні та росії майже рік тому. Тоді DJI заявила, що "ненавидить будь-яке використання їх дронів для заподіяння шкоди". Однак, не дивлячись на це, їх купують у великих кількостях донори з Європи та США і перевозять через кордон.

Ці безпілотники виявилися найефективнішими для розвідки на місцевому рівні і можуть бути легко модифіковані, щоб скидати бомби зверху. Але, дрони DJI поступово стають менш ефективними, оскільки російські засоби радіоелектронної боротьби зменшують радіус їх дії.

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