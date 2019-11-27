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Украина может отказаться от МРЦ на алкогольную продукцию

Украина может отказаться от МРЦ на алкогольную продукцию

Киев  •  УНН

 • 21299 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина может отказаться от практики установления минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, поскольку это провоцирует увеличение фальсификата на рынке, а также уничтожает честную конкуренцию. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт аналитического кластера "Украинская фабрика мыслей" Юрий Гаврилечко.

По его словам, чем выше МРЦ устанавливает КМУ, тем больше фальсификата алкогольной продукции появляется на рынке.

"Безусловно, МРЦ на алкогольные напитки влияют на рынок путем увеличения контрафакта, стремительного роста контрабанды, увеличением фальсификата и уменьшением легальных продаж.

Все очень просто: если у вас повышается административная розничная цена на алкогольные напитки, прежде всего, это сигнал абсолютно для всех, что ситуация на рынке, когда достаточно популярный товар, который активно продается, имеет достаточно высокий фиксированный спрос и становится более недоступным, чем был ранее для всех категорий потребителей.

Соответственно, рынок на это реагирует очень просто: предложением того же товара за счет других источников поступлений этого товара на рынок. Именно поэтому, чем выше МРЦ, тем больше фальсификата, потому что есть смысл подделывать продукцию. Появляется еще больше контрафакта и контрабанды", - пояснил он.

Гаврилечко отметил, что в абсолютном большинстве стран с рыночной экономикой, правительство не занимается установкой розничных цен на продукты питания и на что-либо другое.

"Единственное, что регулирует правительство - это цены монополий. Обычно, это - естественные монополии. Но это цены, как правило, оптовые, а розничные цены правительства не регулируют. Когда правительства начинают регулировать розничные цены - последствия везде одинаковые и такие же последствия были во всех странах в любой период истории человечества", - сказал эксперт.

Именно поэтому Украина может отказаться от МРЦ на алкогольные напитки, говорит Гаврилечко.

"Против этого решения могут быть те, кто зарабатывает на контрабанде и фальсификате. И часто, сами чиновники имеют из этого выгоду. Чем прозрачнее работает рынок, чем меньше туда вмешивается государство. Тем более этот рынок цивилизованный и тем меньше в нем взяток. Ведь тогда нет смысла решать какие-то вопросы через коррупционные схемы, когда все и так работает по законам экономики", - резюмировал эксперт, добавив, что регуляторные функции на рынках должны осуществлять контролирующие органы вроде, санитарной службы, а также так называемый общественный контроль.

Напомним, последний раз МЭРТ предлагал пересмотреть МРЦ на алкогольные напитки в сторону повышения в июне текущего года. Проект соответствующего решения предусматривал повышение розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 11%, на вина - на 7,4 - 10,2%.

В общем, МРЦ в Украине устанавливают с 2008 года. МРЦ на бутылку 0,5 водки сегодня составляет 89,4 грн, на бутылку вина 0,7 - 42 грн, игристого - 89 грн. Предполагалось, что в случае принятия предложения МЭРТ при правительстве Гройсмана, водка должна была подорожать до 99 грн за бутылку.

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