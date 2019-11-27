Україна може відмовитися від МРЦ на алкогольну продукцію

За його словами, чим вищі МРЦ встановлює КМУ, тим більше фальсифікату алкогольної продукції з'являється на ринку.

“Безумовно, МРЦ на алкогольні напої впливають на ринок шляхом збільшення контрафакту, стрімкого зростання контрабанди, збільшенням фальсифікату і зменшенням легальних продажів.

Все дуже просто: якщо у вас підвищується адміністративна роздрібна ціна на алкогольні напої, насамперед, це сигнал абсолютно для всіх, що є ситуація на ринку, коли достатньо популярний товар, який активно продається, має достатньо високий фіксований попит і стає більш недоступним, ніж був раніше для всіх категорій споживачів.

Відповідно, ринок на це реагує дуже просто: пропозицією того ж самого товару за рахунок інших джерел надходжень цього товару на ринок. Саме тому, чим вище МРЦ, тим більше фальсифікату, бо є сенс підробляти продукцію. З'являється ще більше контрафакту і контрабанди”, - пояснив він.

Гаврилечко наголосив на тому, що в абсолютній більшості країн із ринковою економікою, уряд не займається вставленням цін роздрібних на продукти харчування і на будь-що інше.

“Єдине, що регулює уряд - це ціни монополій. Зазвичай, це - природні монополії. Але це ціни, зазвичай, оптові, а роздрібні ціни уряди не регулюють. Коли уряди починають регулювати роздрібні ціни - наслідки всюди однакові і такі самі наслідки були в усіх країнах в будь-який період історії людства”, - сказав експерт.

Саме тому, Україна може відмовитися від МРЦ на алкогольні напої, каже Гаврилечко.

“Проти цього рішення можуть бути ті, хто заробляє на контрабанді і фальсифікаті. І часто, самі чиновники мають із цього зиск. Чим прозоріше працює ринок, чим менше туди втручається держава. Тим більше цей ринок цивілізований і тим менше у ньому хабарів. Адже тоді немає сенсу вирішувати якісь питання через корупційні схеми, коли все і так працює за законами економіки”, - резюмував експерт, додавши, що регуляторні функції на ринках повинні здійснювати контролюючі органи на кшталт, санітарної служби, а також так званий громадський контроль.

Нагадаємо, востаннє МЕРТ пропонував переглянути МРЦ на алкогольні напої убік підвищення в червні поточного року. Проект відповідного рішення передбачав підвищення роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 11%, на вина – на 7,4 – 10,2%.

Загалом, МРЦ в Україні встановлюють з 2008 року. МРЦ на пляшку 0,5 горілки сьогодні становить 89,4 грн, на пляшку вина 0,7 – 42 грн, ігристого – 89 грн. Передбачалося, що у разі прийняття пропозиції МЕРТ за уряду Гройсмана, горілка мала б подорожчати до 99 грн за пляшку.