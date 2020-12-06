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Украина может отказаться выполнять Будапештский меморандум - Кравчук

Украина может отказаться выполнять Будапештский меморандум - Кравчук

Киев  •  УНН

 • 29434 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Россия официально отказалась от своей подписи под Будапештским меморандумом, поэтому РФ выполнять его не будет. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает УНН.

“Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили официально — министр иностранных дел и российский президент РФ сказали, что они Будапештский меморандум выполнять не будут. Сказали и не выполняют. Санкций — никаких”, — отметил Кравчук.

По его словам, под Будапештским меморандумом стоит подпись президента США, но ни один американской лидер при в власти об этом не вспоминает.

“Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хоть бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США... Сейчас этот меморандум выполняет только Украина, а теперь, когда народ проголосовал (при опросе Зеленского — ред .) за поддержку этого меморандума [выполняют все, или никто], Украина может сказать: „Опираясь на волю народа, мы также не будем выполнять меморандум“. Вот тогда все приобретает иной смысл, иной характер. мы должны повлиять на глобальные мировые процессы, чтобы они вернулись в Украину не просто словами, но и конкретными действиями. Тот, кто отказывается выполнять меморандум, должен нести ответственность”, — подчеркнул Кравчук.

По его словам, суть Будапештского меморандума “абсолютно правильная”.

“Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения на Украину, но как? Этого как раз и нет. Каким способом, как национальное законодательство подписантов скоординировать с международными действиями, чтобы защитить Украину. Этого нет. На этом сейчас как раз и есть спекуляции”, — прокомментировал Кравчук.

Как сообщал УНН, Украина и Россия в ООН вспомнили о Будапештском меморандуме.

Украинские Национальные Новости

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