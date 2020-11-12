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Україна і Росія в ООН згадали про Будапештський меморандум

Україна і Росія в ООН згадали про Будапештський меморандум

Київ • УНН

 • 30258 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко під час розгляду пункту 93 порядку денного ГА ООН "Звіт Міжнародного агентства з атомної енергії" відповів на заяву російської делегації щодо Будапештського меморандуму, передає УНН із посиланням на пресслужба Постійного представництва.

"Оскільки російська делегація запропонувала підняти питання про Будапештський меморандум, який, як вона стверджує, "повністю реалізується", дозвольте мені, пане президенте, коротко нагадати наступне. Ще у 1994 році держави, які підписали меморандум, у тому числі Російська Федерація, "підтвердили своє зобов'язання перед Україною поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України", - заявив Вітренко.

Він нагадав, що сторони також "підтвердили зобов'язання утримуватися від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України".

"Зараз же ця Генеральна Асамблея чітко і ясно кваліфікувала Росію в ряді резолюцій як окупаційну силу і, відповідно, як державу-агресора. Через вторгнення Росії до Криму і на схід України більше 13 тисяч осіб було вбито і майже 30 тисяч поранені. Не менш півмільйона жителів України стали вимушеними переселенцями. Отже, відповідь на запитання, чи повністю Росія виконує Будапештський меморандум або Статут ООН, очевидна - тільки у її власному світі догори дригом", - підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНН, в Офісі Президента України вважають, що державі потрібен "мандат від народу" для того, щоб звертатися до держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо виконання їхніх зобов'язань.

Тому було винесено питання про гарантії безпеки для України по меморандуму на всенародне опитування на місцевих виборах 25 жовтня.

Довідка УНН: Будапештський меморандум - міжнародна угода у зв'язку із приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про ліквідацію ядерного статусу України (пізніше до умов угоди приєдналися КНР та Франція). Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.

За документом сторони зобов'язалися:

  • поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
  • утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
  • утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
  • домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
  • не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
  • проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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