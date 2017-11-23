Украина может играть ведущую роль в развитии Восточного партнерства - посол

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6008 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7196 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84750 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77280 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90315 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120763 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115779 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146112 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108849 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Украина может играть ведущую роль в развитии Восточного партнерства - посол

Украина может играть ведущую роль в развитии Восточного партнерства - посол

Киев  •  УНН

 • 12541 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украина готова играть ведущую роль в целях дальнейшего развития Восточного партнерства, в частности в контексте реализации идеи углубления программы Восточного партнерства. Об этом сказал представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН со ссылкой на Представительство в Facebook.

Н.Точицкий отметил, что Украина рассматривает европейское сотрудничество как инструмент для построения государства, готового в будущем стать полноправным членом ЕС.

"Осознавая объемы нашего домашнего задания для достижения таких амбициозных целей, уже сегодня нужно обсуждать вопрос будущего развития Восточного партнерства, будущего отношений с ЕС Украины и других государств-партнеров, которые стремятся дальнейшего углубления отношений, более мощной поддержки со стороны ЕС в осуществлении реформ и соглашений об ассоциации, ведь в этом контексте возможности Восточного партнерства на сегодняшний день практически исчерпаны", - отметил он.

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По словам Н.Точицкого, Украина может и готова играть ведущую роль в целях дальнейшего развития Восточного партнерства в контексте реализации идеи ВП+.

"Украина готова играть ведущую роль в целях дальнейшего развития Восточного партнерства, в частности в контексте реализации поддержанной на прошлой неделе Европейским парламентом идеи ВП+, предусматривающей возможность присоединения заинтересованных партнеров в Энергетическое Союза ЕС, Единого Цифрового рынка, ассоциации с Шенгенской зоной, гармонизацию таможенного регулирования", - отметил Н.Точицкий.

Напомним, 24 ноября в Брюсселе состоится 5-й саммит Восточного партнерства, который включает Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

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