Украина может играть ведущую роль в развитии Восточного партнерства - посол

Н.Точицкий отметил, что Украина рассматривает европейское сотрудничество как инструмент для построения государства, готового в будущем стать полноправным членом ЕС.

"Осознавая объемы нашего домашнего задания для достижения таких амбициозных целей, уже сегодня нужно обсуждать вопрос будущего развития Восточного партнерства, будущего отношений с ЕС Украины и других государств-партнеров, которые стремятся дальнейшего углубления отношений, более мощной поддержки со стороны ЕС в осуществлении реформ и соглашений об ассоциации, ведь в этом контексте возможности Восточного партнерства на сегодняшний день практически исчерпаны", - отметил он.

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По словам Н.Точицкого, Украина может и готова играть ведущую роль в целях дальнейшего развития Восточного партнерства в контексте реализации идеи ВП+.

"Украина готова играть ведущую роль в целях дальнейшего развития Восточного партнерства, в частности в контексте реализации поддержанной на прошлой неделе Европейским парламентом идеи ВП+, предусматривающей возможность присоединения заинтересованных партнеров в Энергетическое Союза ЕС, Единого Цифрового рынка, ассоциации с Шенгенской зоной, гармонизацию таможенного регулирования", - отметил Н.Точицкий.

Напомним, 24 ноября в Брюсселе состоится 5-й саммит Восточного партнерства, который включает Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.