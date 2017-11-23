Україна може відігравати провідну роль у розвитку Східного партнерства - посол

М.Точицький зазначив, що Україна розглядає європейську співпрацю як інструмент для побудови держави, готової в майбутньому стати повноправним членом ЄС.

“Усвідомлюючи обсяги нашого домашнього завдання для досягнення таких амбітних цілей, вже сьогодні потрібно обговорювати питання майбутнього розвитку Східного партнерства, майбутнього відносин з ЄС України та інших держав-партнерів, які прагнуть подальшого поглиблення відносин, більш потужної підтримки з боку ЄС в імплементації реформ та угод про асоціацію, адже у цьому контексті можливості Східного партнерства на сьогодні практично вичерпані”, — зазначив він.

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За словами М.Точицького, Україна може і готова відігравати провідну роль з метою подальшого розвитку Східного партнерства в контексті реалізації ідеї СхП+.

“Україна готова відігравати провідну роль з метою подальшого розвитку Східного партнерства, зокрема в контексті реалізації підтриманої минулого тижня Європейським Парламентом ідеї СхП+, яка б передбачала можливість приєднання зацікавлених партнерів до Енергетичного Союзу ЄС, Єдиного Цифрового ринку, асоціацію з Шенгенською зоною, гармонізацію митного регулювання”, — зазначив М.Точицький.

Нагадаємо, 24 листопада в Брюсселі відбудеться 5-й саміт Східного партнерства, що включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.