Україна може відігравати провідну роль у розвитку Східного партнерства - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна готова відігравати провідну роль з метою подальшого розвитку Східного партнерства, зокрема в контексті реалізації ідеї поглиблення програми Східного партнерства. Про це сказав представник України при ЄС Микола Точицький, передає УНН з посиланням на Представництво у Facebook.
М.Точицький зазначив, що Україна розглядає європейську співпрацю як інструмент для побудови держави, готової в майбутньому стати повноправним членом ЄС.
“Усвідомлюючи обсяги нашого домашнього завдання для досягнення таких амбітних цілей, вже сьогодні потрібно обговорювати питання майбутнього розвитку Східного партнерства, майбутнього відносин з ЄС України та інших держав-партнерів, які прагнуть подальшого поглиблення відносин, більш потужної підтримки з боку ЄС в імплементації реформ та угод про асоціацію, адже у цьому контексті можливості Східного партнерства на сьогодні практично вичерпані”, — зазначив він.
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За словами М.Точицького, Україна може і готова відігравати провідну роль з метою подальшого розвитку Східного партнерства в контексті реалізації ідеї СхП+.
“Україна готова відігравати провідну роль з метою подальшого розвитку Східного партнерства, зокрема в контексті реалізації підтриманої минулого тижня Європейським Парламентом ідеї СхП+, яка б передбачала можливість приєднання зацікавлених партнерів до Енергетичного Союзу ЄС, Єдиного Цифрового ринку, асоціацію з Шенгенською зоною, гармонізацію митного регулювання”, — зазначив М.Точицький.
Нагадаємо, 24 листопада в Брюсселі відбудеться 5-й саміт Східного партнерства, що включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.