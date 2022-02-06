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15 марта, 19:03 • 105784 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141064 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122018 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115641 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104087 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101107 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91502 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украина может стать частью "Союзного государства" через 15 лет

Украина может стать частью "Союзного государства" через 15 лет

Киев • УНН

 • 23943 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина может войти в "Союзное государство" через 15 лет. Об этом Об этом он заявил в интервью российскому СМИ, передает УНН.

Цитата

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической, тоже присоединятся", - заявил Лукашенко.

Что было ранее

Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, который Москва и Минск начали развивать в конце 1990-х. Он предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства. 

4 ноября 2021 года Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин утвердили 28 союзных программ, "направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции". Среди них — сближение макроэкономической политики, интеграция информационных систем по маркировке товаров, гармонизация налогового и таможенного законодательства, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данные программы будут реализованы в течение двух-трех лет.

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