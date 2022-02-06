Украина может стать частью "Союзного государства" через 15 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина может войти в "Союзное государство" через 15 лет. Об этом Об этом он заявил в интервью российскому СМИ, передает УНН.
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"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической, тоже присоединятся", - заявил Лукашенко.
Что было ранее
Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, который Москва и Минск начали развивать в конце 1990-х. Он предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства.
4 ноября 2021 года Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин утвердили 28 союзных программ, "направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции". Среди них — сближение макроэкономической политики, интеграция информационных систем по маркировке товаров, гармонизация налогового и таможенного законодательства, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данные программы будут реализованы в течение двух-трех лет.