Україна може стати частиною "Союзної держави" через 15 років – Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна може увійти в "Союзну державу" через 15 років. Про це він заявив в інтерв'ю російському ЗМІ, передає УНН.
Цитата
"Ви знаєте, Білорусь вже там. Думаю, що для Казахстану був хороший урок. Якщо ви говорите - термін 15 років, впевнений, що там буде Україна, Якщо ми не наробимо помилок. Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, я думаю, в силу своєї необхідності економічної, теж приєднаються", - заявив Лукашенко.
Що було раніше
Союзна держава - інтеграційний проект Росії і Білорусії, який Москва і Мінськ почали розвивати в кінці 1990-х.Він передбачає створення спільного парламенту, валюти і законодавства.
4 листопада 2021 року Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін затвердили 28 союзних програм "спрямованих на реалізацію масштабних завдань по зміцненню російсько-білоруської інтеграції". Серед них - зближення макроекономічної політики, інтеграція інформаційних систем з маркування товарів, гармонізація податкового та митного законодавства, формування об'єднаних ринків газу, нафти, нафтопродуктів та електричної енергії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що дані програми будуть реалізовані протягом двох-трьох років.