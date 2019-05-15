Украина может рассчитывать на продолжение санкций против РФ - Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина может рассчитывать на продолжение санкций против Российской Федерации еще на полгода. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе перед ее участием в открытом онлайн-уроке "Европа начинается с тебя", передает корреспондент УНН.
"В июне будет очередное рассмотрение санкций против РФ, учитывая то поведение, которое в течение последних месяцев демонстрирует РФ - пренебрежение к международному праву, вмешательство в дела Украины, дополнительные и меры по запрету продажи нефти и нефтепродуктов", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, пока нет оснований считать, что европейские страны будут сомневаться в необходимости продолжения санкций.
"Мы можем рассчитывать, что они будут полностью продлены на следующие полгода", - добавила Климпуш-Цинцадзе.
Кроме того, поднимается вопрос об определенных мерах, которые должны быть приняты по паспортизации российским гражданством украинцев, проживающих на оккупированных территориях.
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Как сообщал УНН, 1 мая этот указ вступил в силу.