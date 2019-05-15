Украина может рассчитывать на продолжение санкций против РФ - Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина может рассчитывать на продолжение санкций против Российской Федерации еще на полгода. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе перед ее участием в открытом онлайн-уроке "Европа начинается с тебя", передает корреспондент УНН.