Україна може розраховувати на продовження санкцій проти РФ - Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна може розраховувати на продовження санкцій проти Російської Федерації ще на півроку. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе перед її участю у відкритому онлайн-уроці "Європа починається з тебе", передає кореспондент УНН.
"У червні буде черговий розгляд санкцій проти РФ з огляду на ту поведінку, яку протягом останніх місяців демонструє РФ – зневага до міжнародного права, втручання у справи України, додаткові та запобіжні заходи щодо заборони продажу нафти і нафтопродуктів", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, наразі немає підстав вважати, що європейські країни сумніватимуться у необхідності продовження санкцій.
"Ми можемо розраховувати, що вони будуть повністю продовжені на наступні півроку", - додала Климпуш-Цинцадзе.
Крім того, піднімається питання про певні заходи, які повинні бути вжиті щодо паспортизації російським громадянством українців, що проживають на окупованих територіях.
Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям самопроголошених Донецької і Луганської народних республік отримати російське громадянство в спрощеному порядку.
Як повідомляв УНН, 1 травня цей указ набув чинності.