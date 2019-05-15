Україна може розраховувати на продовження санкцій проти РФ - Климпуш-Цинцадзе

КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна може розраховувати на продовження санкцій проти Російської Федерації ще на півроку. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе перед її участю у відкритому онлайн-уроці "Європа починається з тебе", передає кореспондент УНН.