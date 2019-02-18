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Украина может претендовать на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу – Лащук

Украина может претендовать на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу – Лащук

Киев  •  УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. С новым украинским представителем в УЕФА Украина получила возможность развития отечественного детско-юношеского футбола на территории ЕС. Такое мнение в комментарии УНН высказал футбольный эксперт Дмитрий Лащук.

"Украина получила нового представителя в УЕФА, а это - победа и для юношеского и для молодежного и для взрослого футбола. Павелко занимается развитием детско-юношеского футбола. Поэтому надеюсь, что наши юные футболисты примут участие в международных соревнованиях - спаррингах, товарищеских играх.

А потом, если звезды нам хорошо лягут, мы можем претендовать на проведение юношеского чемпионата Европы в Украине. Это интересно для развития украинского футбола, для развития наших будущий футбольных звезд", - сказал он.

Украинская футбольная общественность довольна результатами выборов в УЕФА, продолжил Лащук. Но есть те, кто воспринял новость больно, говорит он.

"В течение последних трех-четырех месяцев Украина не раз утерала нос России. Эта победа - очередной удар. Но для нас это, в конце концов, положительная новость. Лично от себя желаю украинскому футболу успеха", - сказал Лащук.

Как писал УНН, 7 февраля действующий президент ФФУ Андрей Павелко был избран в Исполком УЕФА.

Также напомним, в ФФУ приняли решение о проведении детского футбольного турнира Баля два раза в год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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