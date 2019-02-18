Україна може претендувати на проведення юнацького чемпіонату Європи з футболу – Лащук

"Україна отримала нового представника в УЄФА, а це — перемога і для юнацького, і для молодіжного і для дорослого футболу. Павелко опікується розвитком дитячо-юнацького футболу. Тож сподіваюся, що наші юні футболісти візьмуть участь у міжнародних змаганнях – спарингах, товариських іграх.

А потім, якщо зірки нам гарно ляжуть, ми можемо претендувати на проведення юнацького чемпіонату Європи в Україні. Це цікаво для розвитку українського футболу, для розвитку наших майбутній футбольних зірок", - сказав він.

Українська футбольна спільнота задоволена результатами виборів в УЄФА, продовжив Лащук. Але є ті, хто сприйняв новину болюче, каже він.

"Протягом останніх трьох-чотирьох місяців Україна не раз втирала носа Росії. Ця перемога — черговий удар. Але для нас це, врешті-решт, позитивна новина. Особисто від себе бажаю українському футболу успіху", - сказав Лащук.

Як писав УНН, 7 лютого чинний президент ФФУ Андрій Павелко був обраний до Виконкому УЄФА.

Також нагадаємо, у ФФУ прийняли рішення про проведення дитячого футбольного турніру Баля два рази на рік.