Украина может получить от МВФ в этом году еще 4,4 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина может получить от Международного валютного фонда в нынешнем году кредитные транши еще примерно на 4,4 млрд долл., если будет выполнять условия согласованной с Фондом программы. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в четверг, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В принципе, мы могли бы провести в текущем году еще три обзора, если - и я хочу подчеркнуть это слово "если" - все пойдет по плану", - сказал Дж.Райс.
"Это будет зависеть от способности властей своевременно выполнять реформаторские обязательства по программе", - пояснил он.
Дж.Райс уточнил, что "основные цели на ближайшие месяцы - это всеобъемлющая пенсионная реформа, прогресс в направлении приватизации, формирование рынка для купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, оздоровление банков для восстановления их способности поддерживать экономический рост, решительная борьба с коррупцией".
Он напомнил, что последнее направление "было важной частью программы с самого начала".
Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма
расширенного финансирования (EFF), что позволило Украине получить транш в 1 млрд долл. по программе сотрудничества.
Также напомним, международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря поддержке внешних партнеров.