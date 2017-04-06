Украина может получить от МВФ в этом году еще 4,4 млрд долл.

"В принципе, мы могли бы провести в текущем году еще три обзора, если - и я хочу подчеркнуть это слово "если" - все пойдет по плану", - сказал Дж.Райс.

"Это будет зависеть от способности властей своевременно выполнять реформаторские обязательства по программе", - пояснил он.

Дж.Райс уточнил, что "основные цели на ближайшие месяцы - это всеобъемлющая пенсионная реформа, прогресс в направлении приватизации, формирование рынка для купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, оздоровление банков для восстановления их способности поддерживать экономический рост, решительная борьба с коррупцией".

Он напомнил, что последнее направление "было важной частью программы с самого начала".

Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма

расширенного финансирования (EFF), что позволило Украине получить транш в 1 млрд долл. по программе сотрудничества.

Также напомним, международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря поддержке внешних партнеров.