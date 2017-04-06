Україна може отримати від МВФ цього року ще 4,4 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду в нинішньому році кредитні транші ще приблизно на 4,4 млрд дол., якщо буде виконувати умови узгодженої з Фондом програми. Про це повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу в четвер, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У принципі, ми могли б провести в поточному році ще три огляди, якщо - і я хочу підкреслити це слово "якщо" - все піде за планом", - сказав Дж.Райс.
"Це буде залежати від здатності влади своєчасно виконувати реформаторські зобов'язання за програмою", - пояснив він.
Дж.Райс уточнив, що "основні цілі на найближчі місяці - це всеосяжна пенсійна реформа, прогрес в напрямку приватизації, формування ринку для купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, оздоровлення банків для відновлення їх здатності підтримувати економічне зростання, рішуча боротьба з корупцією".
Він нагадав, що останній напрям "був важливою частиною програми з самого початку".
Нагадаємо, 3 квітня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд економічної програми України в рамках механізму
розширеного фінансування (EFF), що дозволило Україні отримати транш в 1 млрд дол. за програмою співпраці.
Також нагадаємо, міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки підтримці зовнішніх партнерів.