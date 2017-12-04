Украина может получить списанные немецкие электрички до конца 2018 года - Омелян

"Сейчас договор о конфиденциальности передан "Укрзализныци" немецкой стороной. "Укрзализныця" его изучает. После его подписания будет предоставлена ​​соответствующая документация. Технически это (передачу немецких электричек Украине - ред.) возможно сделать в течение одного календарного года. Насколько будет хотеть "Укрзализныця" это сделать, - большой вопрос, ведь многие проекты погибли в ее недрах", - сказал министр.

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На уточнение корреспондента УНН о том, может ли Украина к концу 2018 года получить немецкие электрички, Омелян ответил: "В принципе это реально, если работать быстро и качественно".

В октябре стало известно, что Германия готова рассмотреть возможность передачи Украине 100 применяемых дизель-поездов с кондиционерами и вакуумными туалетами по остаточной стоимости.

Напомним, Омелян заявлял, что даже списанные немецкие электрички в гораздо лучшем состоянии, чем имеющиеся украинские.