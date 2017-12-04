Україна може отримати списані німецькі електрички до кінця 2018 року - Омелян

"Зараз договір про конфіденційність передано до "Укрзалізниці" німецькою стороною. "Укрзалізниця" його вивчає. Після його підписання буде надана відповідна документація. Технічно це (передачу німецьких електричок Україні - ред.) можливо зробити впродовж одного календарного року. Наскільки буде хотіти "Укрзалізниця" це зробити, - велике питання, адже багато проектів загинуло в її надрах", - сказав міністр.

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На уточнення кореспондента УНН про те, чи може Україна до кінця 2018 року отримати німецькі електрички, Омелян відповів: "У принципі це реально, якщо працювати швидко і якісно".

У жовтні стало відомо, що Німеччина готова розглянути можливість передачі Україні 100 вживаних дизель-поїздів з кондиціонерами та вакуумними туалетами за залишковою вартістю.

Нагадаємо, Омелян заявляв, що навіть списані німецькі електрички в набагато кращому стані, ніж наявні українські.