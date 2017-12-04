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Україна може отримати списані німецькі електрички до кінця 2018 року - Омелян

Україна може отримати списані німецькі електрички до кінця 2018 року - Омелян

Київ • УНН

 • 22763 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна зможе до кінця 2018 року отримати списані німецькі електрички, якщо не буде затримок з боку ПАТ "Укрзалізниця". Про це сказав у коментарі УНН міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Зараз договір про конфіденційність передано до "Укрзалізниці" німецькою стороною. "Укрзалізниця" його вивчає. Після його підписання буде надана відповідна документація. Технічно це (передачу німецьких електричок Україні - ред.) можливо зробити впродовж одного календарного року. Наскільки буде хотіти "Укрзалізниця" це зробити, - велике питання, адже багато проектів загинуло в її надрах", - сказав міністр.

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На уточнення кореспондента УНН про те, чи може Україна до кінця 2018 року отримати німецькі електрички, Омелян відповів: "У принципі це реально, якщо працювати швидко і якісно".

У жовтні стало відомо, що Німеччина готова розглянути можливість передачі Україні 100 вживаних дизель-поїздів з кондиціонерами та вакуумними туалетами за залишковою вартістю.

Нагадаємо, Омелян заявляв, що навіть списані німецькі електрички в набагато кращому стані, ніж наявні українські.

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