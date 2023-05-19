Украина может разрешить транзит российского аммиака через свою территорию. Названы условия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украина готова рассмотреть возможность транзита российского аммиака через свою территорию для экспорта. Но выдвигает встречные условия. Об этом Reuters сообщил источник в украинском правительстве, пишет УНН.
Как отметил собеседник агентства, Украина хочет расширить перечень своих товаров и портов, которые будут включены в соглашение.
“Мы говорим следующее — если оно (соглашение) включает аммиакопровод, то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам. Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта по коридору). Тогда это могло бы служить интересам нашей страны”, — цитирует собеседника Reuters.
Источник в правительстве сообщил, что в тексте по продлению зернового соглашения, согласованном в среду, не упоминается трубопровод Тольятти-Одесса и транзит аммиака, и потребуется дополнительное соглашение.
Отмечается, что ранее россия экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год — 20% мировых морских перевозок до того, как в феврале прошлого года вторглась в Украину.
Трубопровод Тольятти-Одесса рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.
Напомним
В рф заявили, что продление зернового соглашения будет последним, если не будут выполнены российские условия. Среди них и транзит аммиака через Украину.