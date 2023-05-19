Україна може дозволити транзит російського аміаку через свою територію. Названо умови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Україна готова розглянути можливісь транзиту російського аміаку через свою територію для експорту. Але висуває зустрічні умови. Про це Reuters повідомило джерело в українському уряді, пише УНН.
Як зазначив співрозмовник агентства, Україна хоче розширити перелік своїх товарів та портів, які будуть включені в угоду.
“Ми говоримо наступне — якщо вона (угода) включає аміакопровід, то Україна має отримати якісь додаткові речі, які слугуватимуть нашим національним інтересам. Це розширення географії угоди та списку товарів (для експорту коридором). Тоді це могло б слугувати інтересам нашої країни”, — цитує співрозмовника Reuters.
Джерело в уряді повідомило, що в тексті по продовженню зернової угоди, узгодженому в середу, не згадується трубопровід Тольятті-Одеса та транзит аміаку, і буде потрібна додаткова угода.
Зазначається, що раніше росія експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік — 20% світових морських перевезень до того, як у лютому минулого року вторглася в Україну.
Трубопровід Тольятті-Одеса розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.
Нагадаємо
У рф заявили, що продовження зернової угоди буде останнім, якщо не будуть виконані російські умови. Серед них і транзит аміаку через Україну.