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Украина может многое предложить в процессе восстановления Афганистана - Кулеба

Украина может многое предложить в процессе восстановления Афганистана - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 11262 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в пленарном заседании высокого уровня конференции "Афганистан 2020", где рассказал о возможностях украинских компаний в восстановлении страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать", - подчеркнул министр в видеообращении к участникам конференции.

Он напомнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и заверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана и более широкого региона, отмечают в пресс-службе.

Сообщается также, что Кулеба выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении внутреннеафганского диалога. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана будет лучше способствовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.

Глава МИД Украины подтвердил готовность нашего государства присоединиться к процессу восстановления Афганистана и привлек внимание к возможностям украинских компаний принять участие в проектах по восстановлению страны, сообщили дипломаты.

"Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование и оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения", - подчеркнул министр.

Добавим, что по данным МИД, конференция под лозунгом "Мир, процветание и самодостаточность" проходит в Женеве 23-24 ноября с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций с целью консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.

Стоит отметить, операция "Решительная поддержка" - это небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года.

Как сообщал УНН, ранее в Минобороны заявили, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать усилия коалиционных войск в Афганистане.

Украинские Национальные Новости

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