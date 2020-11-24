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Україна може багато запропонувати у процесі відновлення Афганістану – Кулеба

Україна може багато запропонувати у процесі відновлення Афганістану – Кулеба

Київ • УНН

 • 11267 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у пленарному засіданні високого рівня конференції “Афганістан 2020”, де розповів про можливості українських компаній у відбудові країни. Про це повідомляє пресслужба МЗС україни, передає УНН.

“Я хочу донести простий месседж. Настав час не просто шукати якнайкращі формулювання про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Афганістану, а діяти. Так, як ми вміємо діяти”, — наголосив міністр у відеозверненні до учасників конференції.

Він нагадав, що Україна бере важливу участь у місії НАТО в Афганістані “Рішуча підтримка” та запевнив у продовженні цього внеску у безпеку, мир та процвітання Афганістану та ширшого регіону, зазначають у пресслужбі.

Повідомляється також, що Кулеба висловив підтримку зусиль керівництва Афганістану у просуванні внутрішньоафганського діалогу. Він також зазначив, що саме економічний розвиток Афганістану якнайкраще сприятиме зміцненню миру, процвітанню та стабільності у регіоні Південної та Центральної Азії.

Глава МЗС України підтвердив готовність нашої держави долучитися до процесу відновлення Афганістану та привернув увагу до можливостей українських компаній взяти участь в проєктах з відбудови країни, повідомили дипломати.

“Україна може багато запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану. Українські компанії готові постачати промислові, будівельні товари, локомотиви, трактори, залізничне обладнання та устаткування. Наші спеціалісти готові організувати тренінги для афганських інженерів, задіяних у побудові залізничної інфраструктури та систем оповіщення”, — підкреслив міністр.

Додамо, що за даними МЗС, конференція під гаслом “Мир, процвітання і самодостатність” триває у Женеві 23-24 листопада за участі представників високого рівня 66 держав та 32 міжнародних організацій з метою консолідувати міжнародну підтримку мирного процесу в Афганістані.

Варто зазначити, операція "Рішуча підтримка" - це небойова місія НАТО з навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану, котра розпочалася 1 січня 2015 року.

Як повідомляв УНН, раніше у міноборони заявили, що Україна й надалі підтримуватиме зусилля коаліційних військ в Афганістані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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