Украина модернизирует отечественный ПТРК "Стугна-П" и РСЗО "Град" и "Смерч"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил о модернизации отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", который эффективно используется в Донбассе, и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", передает УНН.
"Предприятия ОПК начали серийный выпуск модернизированных танков Т-64, наконец восстановлено производство бронетранспортеров БТР-3, БТР-4. Осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", - сказал Порошенко.
Он также анонсировал в текущем году создание первых штатных подразделений с отечественными системами залпового огня "Верба" и "Ольха".
Ранее, Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ .