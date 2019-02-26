Украина модернизирует отечественный ПТРК "Стугна-П" и РСЗО "Град" и "Смерч"

"Предприятия ОПК начали серийный выпуск модернизированных танков Т-64, наконец восстановлено производство бронетранспортеров БТР-3, БТР-4. Осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", - сказал Порошенко.

Он также анонсировал в текущем году создание первых штатных подразделений с отечественными системами залпового огня "Верба" и "Ольха".



Ранее, Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ .