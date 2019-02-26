Україна модернізує вітчизняний ПТРК “Стугна-П” та РСЗВ “Град” і “Смерч”

“Підприємства ОПК розпочали серійний випуск модернізованих танків Т-64, нарешті відновлено виробництво бронетранспортерів БТР-3, БТР-4. Здійснюється модернізація вітчизняного протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”, реактивних систем залпового вогню “Град” і “Смерч”, - сказав Порошенко.

Він також анонсував в поточному році створення перших штатних підрозділів з вітчизняними системами залпового вогню ”Верба” та ”Вільха”.



Раніше, Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ.