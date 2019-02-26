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Україна модернізує вітчизняний ПТРК “Стугна-П” та РСЗВ “Град” і “Смерч”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив про модернізацію вітчизняного протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”, який ефективно використовується на Донбасі, та реактивних систем залпового вогню “Град” і “Смерч”, передає УНН.

“Підприємства ОПК розпочали серійний випуск модернізованих танків Т-64, нарешті відновлено виробництво бронетранспортерів БТР-3, БТР-4. Здійснюється модернізація вітчизняного протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”, реактивних систем залпового вогню “Град” і “Смерч”, - сказав Порошенко.

Він також анонсував в поточному році створення перших штатних підрозділів з вітчизняними системами залпового вогню ”Верба” та ”Вільха”.

Раніше, Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ

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