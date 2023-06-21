Украина мобилизует ресурсы: Межведомственная Координационная Платформа доноров обсуждает пути быстрого восстановления страны

Детали

Приоритетные направления работы по восстановлению охватывают: жилищное строительство, энергетику, критическую и социальную инфраструктуру, гуманитарное разминирование и экономику.

По данным Совета развития и восстановления (RDNA2), для неотложного восстановления требуется 14,1 млрд долларов. В государственном бюджете предусмотрено 3,3 млрд долларов, а международные партнеры выделили еще около 4 млрд долларов. С целью привлечения примерно 7 млрд долларов планируется использовать механизм Координационной донорской платформы.

Также, вероятно, к страхованию военно-политических рисков частного бизнеса будут привлечены иностранные партнеры.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина готовит механизм, который позволит конфисковать до 500 миллиардов долларов российских замороженных активов.