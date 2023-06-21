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Украина мобилизует ресурсы: Межведомственная Координационная Платформа доноров обсуждает пути быстрого восстановления страны

Киев • УНН

 • 815193 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Межведомственная Координационная Платформа доноров Украины провела заседание в рамках Конференции восстановления с целью мобилизации ресурсов для быстрого восстановления страны. Сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН

Украина мобилизует ресурсы: Межведомственная Координационная Платформа доноров обсуждает пути быстрого восстановления страны

Детали 

Приоритетные направления работы по восстановлению охватывают: жилищное строительство, энергетику, критическую и социальную инфраструктуру, гуманитарное разминирование и экономику. 

По данным Совета развития и восстановления (RDNA2), для неотложного восстановления требуется 14,1 млрд долларов. В государственном бюджете предусмотрено 3,3 млрд долларов, а международные партнеры выделили еще около 4 млрд долларов. С целью привлечения примерно 7 млрд долларов планируется использовать механизм Координационной донорской платформы. 

Также, вероятно, к страхованию военно-политических рисков частного бизнеса будут привлечены иностранные партнеры.   

Дополнение 

Ранее сообщалось, что Украина готовит механизм, который позволит конфисковать до 500 миллиардов долларов российских замороженных активов.

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