Украина мобилизует ресурсы: Межведомственная Координационная Платформа доноров обсуждает пути быстрого восстановления страны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Межведомственная Координационная Платформа доноров Украины провела заседание в рамках Конференции восстановления с целью мобилизации ресурсов для быстрого восстановления страны. Сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.
Детали
Приоритетные направления работы по восстановлению охватывают: жилищное строительство, энергетику, критическую и социальную инфраструктуру, гуманитарное разминирование и экономику.
По данным Совета развития и восстановления (RDNA2), для неотложного восстановления требуется 14,1 млрд долларов. В государственном бюджете предусмотрено 3,3 млрд долларов, а международные партнеры выделили еще около 4 млрд долларов. С целью привлечения примерно 7 млрд долларов планируется использовать механизм Координационной донорской платформы.
Также, вероятно, к страхованию военно-политических рисков частного бизнеса будут привлечены иностранные партнеры.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Украина готовит механизм, который позволит конфисковать до 500 миллиардов долларов российских замороженных активов.