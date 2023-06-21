Україна мобілізує ресурси: Міжвідомча Координаційна Платформа донорів обговорює шляхи швидкого відновлення країни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міжвідомча Координаційна Платформа донорів України провела засідання в рамках Конференції відновлення з метою мобілізації ресурсів для швидкого відновлення країни. Повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.
Деталі
Пріоритетні напрямки роботи з відновлення охоплюють: житлове будівництво, енергетику, критичну та соціальну інфраструктуру, гуманітарне розмінування та економіку.
За даними Ради розвитку та відновлення (RDNA2), для невідкладного відновлення потрібно 14,1 млрд доларів. У державному бюджеті передбачено 3,3 млрд доларів, а міжнародні партнери виділили ще близько 4 млрд доларів. З метою залучення приблизно 7 млрд доларів планується використовувати механізм Координаційної донорської платформи.
Також, ймовірно, до страхування воєнно-політичних ризиків приватного бізнесу буде залучено іноземних партнерів.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів російських заморожених активів.