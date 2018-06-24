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Украина почти на 9% уменьшила производство хлеба

Украина почти на 9% уменьшила производство хлеба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. В течение пяти месяцев текущего года Украина сократила производство хлеба на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, в январе-мае 2018 года в Украине произведено 393 тысяч тонн хлеба, что на 8,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

При этом производство сладкого печенья в Украине за этот период возросло до 73,3 тысячи тонн — на 3,9%, а вафель до 21,4 тысяч тонн — на 3,5%.

Вместе с тем, производство муки (пшеничной и пшенично-ржаной) уменьшилось до 704 тысяч тонн — на 5,3%.

Напомним, на пищевые потребностиукраинцам хватает пятой части собранной пшеницы, а недобора зерна в Украине не предвидится.

Украинские Национальные Новости

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